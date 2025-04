Corriere Fiorentino non ha dubbi: “Vincere senza Kean e Dodò non è così scontato. Scontro diretto la prossima giornata”

La Fiorentina supera l’Empoli nel derby dell’Arno conquistando il nono risultato utile consecutivo e tenendo vivo il sogno europeo, con il quarto posto distante solo tre punti. Nonostante le assenze pesanti di Kean e Dodò, i viola vincono grazie a due gol spettacolari di Adli e Mandragora, dimostrando grande carattere e mantenendo alto il morale in vista della semifinale di Conference League contro il Betis. La sofferenza finale, con l’Empoli in forcing e De Gea protagonista, evidenzia però qualche difficoltà nella gestione della gara.

Nella ripresa la Fiorentina abbassa troppo il baricentro, complice anche il turnover anticipato deciso da Palladino per preservare energie in vista degli impegni europei. La squadra perde lucidità e rischia grosso dopo il gol di Fazzini, ma riesce comunque a difendere il prezioso vantaggio nonostante la stanchezza e diversi giocatori fuori ruolo. Un finale convulso che ha mostrato quanto sarà dura la volata finale per un posto in Europa. Nonostante il successo, la Fiorentina resta fuori dalla zona coppe per via della vittoria a sorpresa della Roma contro l’Inter. Il prossimo turno vedrà proprio lo scontro diretto Roma-Fiorentina, una vera e propria finale anticipata per restare agganciati al treno europeo: tutto si deciderà fino all’ultimo punto disponibile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.