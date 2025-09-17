17 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:34

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino non ha dubbi: “Pioli prosegue con la difesa a tre: fragilità costata cara nelle partite”

Redazione

17 Settembre · 09:05

Aggiornamento: 17 Settembre 2025 · 09:05

FiorentinaPioli

Pioli ha cercato di ruotare più difensori

Grandi incertezze della Fiorentina nella retroguardia. Pioli vuole proseguire con la linea a tre. Ma in termini di interpreti l’allenatore viola ha cercato di ruotare il maggior numero di difensori, ritrovandosi però sempre con una fragilità che è costata cara nelle partite precedenti. E Palladino di questi tempi lo capì, passando a quattro. Pioli invece ha lesinato esperimenti cercando la formula migliore. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

