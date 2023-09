Corriere Fiorentino: “Niente difensore svincolato, la Fiorentina non potrà tesserare nessuno, motivi di lista piena”

Scrive il Corriere Fiorentino, la Fiorentina si ritrova con i soli Milenkovic, Ranieri e Martinez Quarta (lui che in estate pareva vicino all’addio), più i giovani Under 21 Comuzzo (del quale tutti parlano un gran bene e che Italiano ha già utilizzato in amichevole) e Dalle Mura (reduce da un paio di prestiti) e fino a gennaio, per motivi di lista (piena) non potrà tesserare nessuno. Nemmeno tra gli svincolati.

