Corriere Fiorentino: “Niente concorrenza a Kean e Zaniolo. Ecco perché non c’è un vice Moise nella Fiorentina”

In estate la Fiorentina aveva deciso di non creare concorrenza a Kean

In estate infatti si era deciso di non creare concorrenza a Kean. Un modo per dimostrargli piena fiducia e per metterlo nelle migliori condizioni possibili per esprimersi e che, numeri alla mano, ha assolutamente pagato. A gennaio invece, il club (d'accordo con Palladino) ha concentrato le attenzioni altrove andando comunque a prendere un giocatore (Zaniolo) che là davanti può fare praticamente tutto.

Moise Kean salterà Fiorentina-Como per squalifica dopo aver ricevuto la quinta ammonizione stagionale, accumulata in episodi evitabili come perdita di tempo e esultanze eccessive. Tra le opzioni a disposizione di Palladino, la più probabile è Zaniolo, che in passato ha giocato da centravanti con Gasperini, seppur senza grandi risultati. Un'altra possibilità è Gudmundsson, che lo stesso allenatore ha definito una "idea" ,mentre

Beltran, pur avendo qualità offensive, è stato spesso considerato più una mezzala che una punta centrale. Infine, resta l'ipotesi del giovane Caprini, classe 2006, che ha già esordito contro l'Inter e potrebbe essere aggregato alla prima squadra. Qualunque sia la scelta, la Fiorentina dovrà affrontare un rischio calcolato, consapevole che l'assenza di Kean potrebbe pesare in una lotta serrata per un posto in Champions League. La squadra dovrà trovare nuove soluzioni offensive per mantenere alto il livello di competitività senza il suo attaccante di riferimento. Lo scrive il Corriere Fiorentino.