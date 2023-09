Corriere Fiorentino, Nico out, nessun comunicato, nessun report. Dovrà spiegare Italiano cos’ha

Nico Gonzalez non è tra i convocati per Fiorentina-Udinese, colpo all’anca quello preso giovedì in Conferene League. Tra l’altro, sull’entità del suo infortunio, tutto tace. Nessun comunicato, nessun report. Niente di niente. Toccherà quindi all’allenatore probabilmente, spiegare di cosa si tratta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

