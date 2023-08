Secondo il Corriere Fiorentino oggi in edicola, non è arrivata ad oggi nessuna offerta da parte del Manchester United per Sofyan Amrabat. La Juventus ed il Napoli attendono, ma nessun club è pronto all’assalto decisivo. La sensazione comunque è di un addio imminente, ma i 25 milioni richiesti non arrivano. Il marocchino partirà ma per una cifra inferiore.