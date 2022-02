Corriere Fiorentino, negli ultimi 10 anni attivo di 88 milioni, quarto club per incassi dal 2012

All’interno del Corriere Fiorentino stamani in edicola c’è un interessante approfondimento sul mercato viola degli ultimi 10 anni. La Fiorentina ha chiuso le ultime 10 stagioni con un saldo positivo di 88 milioni di euro, il quinto più alto in A. Tra gli 8 club che hanno speso più di quanto incassato. Ha un saldo maggiore solo Empoli, Atalanta, Udinese e Genoa. La Fiorentina con questi 88 milioni, è tra le 52 squadre in attivo. Quarta società italiana ad aver incassato di più dal 2012 ad oggi.

