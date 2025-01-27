Corriere Fiorentino: “Napoli in pressing su Pongracic. Da capire se la Fiorentina è disposta a trattare”

In estate la Fiorentina l'ha pagato 16 milioni

La Fiorentina si prepara all'ultima settimana del mercato invernale, con movimenti sia in entrata che in uscita che potrebbero concretizzarsi negli ultimi giorni. Tra i temi caldi c'è Pongracic, difensore croato acquistato in estate per 16 milioni, ora nel mirino del Napoli per rinforzare la difesa, vista la difficoltà nell'arrivare a Danilo. Il club partenopeo intensificherà il pressing, e resta da capire se la Fiorentina sarà disposta a trattare. Intanto, dopo aver concentrato gli sforzi su centrocampo e fasce offensive, la difesa è ora il reparto più al centro delle trattative. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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