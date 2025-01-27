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Corriere Fiorentino: “Napoli in pressing su Pongracic. Da capire se la Fiorentina è disposta a trattare”

In estate la Fiorentina l'ha pagato 16 milioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 gennaio 2025 08:28
Corriere Fiorentino: “Napoli in pressing su Pongracic. Da capire se la Fiorentina è disposta a trattare” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina si prepara all'ultima settimana del mercato invernale, con movimenti sia in entrata che in uscita che potrebbero concretizzarsi negli ultimi giorni. Tra i temi caldi c'è Pongracic, difensore croato acquistato in estate per 16 milioni, ora nel mirino del Napoli per rinforzare la difesa, vista la difficoltà nell'arrivare a Danilo. Il club partenopeo intensificherà il pressing, e resta da capire se la Fiorentina sarà disposta a trattare. Intanto, dopo aver concentrato gli sforzi su centrocampo e fasce offensive, la difesa è ora il reparto più al centro delle trattative. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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