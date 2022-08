Corriere Fiorentino, Milenkovic, entro due giorni l’incontro decisivo: difficile che si vada oltre

La conferma di Nikola Milenkovic sarebbe particolarmente importante. Certo il serbo non basta a blindare la difesa ma perderlo adesso a pochi giorni dal via ufficiale della stagione renderebbe ancor più complicato un lavoro già di per sé non semplicissimo. La Fiorentina lo sa. Di certo entro la fine di questa settimana. Per questo durante l’ultimo incontro con Ramadani le parti si sono promesse di rivedersi a stretto giro e tutto lascia pensare che tra oggi e domani possa esserci un nuovo faccia a faccia. Difficile si vada oltre. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

