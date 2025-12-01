1 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:35

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino massacra Dodò: “Sbaglia sempre la scelta, nemmeno fosse Ikoné”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

1 Dicembre · 09:19

Aggiornamento: 1 Dicembre 2025 · 09:19

dodoFiorentina

"Stagione per ora da dimenticare"

Nelle pagelle del Corriere Fiorentino spunta un 4,5 a Dodò, tra i peggiori in campo: “Chi lo capisce è bravo: bene sul primo allungo, poi sbaglia sempre la scelta, nemmeno fosse il buon vecchio Ikoné. Stagione per ora dimenticare”.

