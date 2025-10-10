Corriere Fiorentino: “Mandragora-Fiorentina rinnovo vicino! Ingaggio da 1,8 milioni più bonus”

Una situazione diversa da quella riguardante Mandragora, un altro la cui stagione è cominciata con la questione contrattuale ancora in sospeso. In questo caso però gli accordi sarebbero già raggiunti, con il prolungamento dell’accordo fino al 2028 (con opzione sull’anno successivo) mentre l’aumento dell’ingaggio da 1,8 milioni l’anno sarebbe rappresentato da parecchi bonus inseriti nel nuovo contratto.

Alla quarta stagione a Firenze Mandragora è ormai considerato un veterano del gruppo, e dopo i 9 gol messi a segno l’anno scorso sono già 2 quelli realizzati nelle 8 presenze fin qui collezionate tra campionato e coppa, il tutto nonostante qualche problema fisico ne abbia condizionato la preparazione estiva. Adesso che le parti sono vicine la Fiorentina è pronta a rompere gli indugi e presto potrebbe arrivare anche l’annuncio, certamente in anticipo su un rinnovo di Dodò a lungo considerato impossibile ma che adesso può tornare invece d’attualità. Lo riporta il Corriere Fiorentino.