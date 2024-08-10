Corriere Fiorentino: "Lunedì arriva Richardson ma cresce l'attesa per un secondo centrocampista"

Pradè in pochi giorni ha chiuso Richardson

Pradè nel giro di qualche giorno ha chiuso per Richardson che lunedì arriverà a Firenze. Il marocchino arriva per 10 milioni più il 10% sulla futura rivendita. Giovedì l'accordo con il Reims, poi dopo il bronzo ottenuto con il suo Marocco è arrivato anche il sì al contratto viola. In mezzo al campo però, la Fiorentina deve comprare un altro profilo. Per adesso i nomi più gettonati sono quelli di Lovric, McKennie e Bove. Lo scrive il Corriere Fiorentino.