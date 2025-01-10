Corriere Fiorentino: “Luiz Henrique complicato, Pradè ha un piano B: un giocatore top secret e di livello”

Fiorentina? Pochi acquisti ma di qualità per alzare l'asticella

La Fiorentina sta seguendo un principio chiaro nel mercato: pochi acquisti, ma di qualità, per migliorare il livello della rosa senza fretta o ansia. L'obiettivo è alzare l'asticella, sfruttando il buon posizionamento in classifica e imparando dagli errori del passato.

Tra i progetti principali c'è l'acquisto di Luiz Henrique dal Botafogo, un'operazione complessa e costosa (la richiesta parte da 30 milioni) con forte concorrenza, inclusa quella di squadre inglesi. La Fiorentina ha rilanciato un'offerta di circa 20 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita, confidando nella volontà del giocatore di trasferirsi a Firenze. Tuttavia, i brasiliani ritengono che questa cifra non sia sufficiente.

Parallelamente, il d.s. Pradè sta lavorando su un'altra trattativa, ancora riservata, ma comunque per un giocatore di alto livello, non un semplice piano B. L'approccio resta chiaro: pochi rinforzi, ma mirati e funzionali alle necessità dell'allenatore. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/italiano-prade-mi-ha-fatto-male-non-lho-risentito-non-ho-mancato-di-rispetto-a-nessuno/284107/