Corriere Fiorentino: “L’infortunio di Kean non preoccupa, il Manchester United si. Cruciali i prossimi 30 giorni”

Il Corriere Fiorentino ha fatto il punto sulla situazione di Moise Kean, che ieri ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. L’infortunio è arrivato alla vigilia del delicato match tra Italia e Norvegia, e la decisione di non rischiare è stata presa in modo prudenziale, alla luce di una stagione in cui l’attaccante ha avuto un impiego costante. Il problema muscolare, inoltre, era già emerso negli ultimi minuti della semifinale di Conference League contro il Betis, e il suo rientro in campo è avvenuto non senza fastidi fisici. Una situazione che il CT Spalletti avrebbe certamente preferito evitare.

Capitolo mercato: l’estate di Kean si prospetta movimentata. Sul suo futuro pesa una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, attivabile nelle prime due settimane di luglio. Al momento, però, non ci sono segnali concreti di trattative avanzate. I primi colloqui con la dirigenza viola, compreso un confronto diretto con il presidente Commisso durante la trasferta di Cagliari, non hanno fatto emergere un desiderio di lasciare Firenze da parte dell’attaccante. Anzi, Kean sembra intenzionato a rimanere, anche se il suo nome continua a circolare con insistenza soprattutto in Inghilterra.

Le sue recenti prestazioni e il buon numero di reti segnate hanno attirato nuovamente l’attenzione di club della Premier League, con il Manchester United che avrebbe già iniziato a valutare il profilo dell’ex Juventus. I prossimi trenta giorni saranno dunque cruciali per capire se le sirene inglesi si trasformeranno in offerte concrete.