Corriere Fiorentino, l’inchiesta sulla morte di Astori passa alla procura di Firenze. La causa del decesso...

Nell’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, si legge come la Procura di Udine dopo aver svolto il suo dovere abbia passato il fascicolo a quella di Firenze. Astori non sarebbe scomparso per il ra...

Nell’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, si legge come la Procura di Udine dopo aver svolto il suo dovere abbia passato il fascicolo a quella di Firenze. Astori non sarebbe scomparso per il rallentamento del cuore fino a spengersi ma per l’esatto opposto: acceleramento del battito cardiaco fino a 200bpm e poi l’arresto. Presto sapremo la verità dunque sulla scomparsa del capitano viola...