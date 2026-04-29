Corriere Fiorentino: “Lavoro enorme per Paratici, ma lui non è spaventato. Tanti i nodi da sciogliere”
Dal contratto di Dodò, alla difesa di Fagioli, allo sfoltimento della rosa. Senza dimenticare l’organizzazione del club
A cura di Redazione Labaroviola
29 aprile 2026 09:29
E poi il contratto di Dodò, la difesa di Fagioli, il complicatissimo sfoltimento della rosa. Tutto il resto (comprese questioni che riguardano l’organizzazione del club o altre aree come ad esempio lo staff medico) verrà dopo. Un lavoro enorme, da affrontare un passo alla volta, che però non spaventa Paratici. A patto, va da sé, di sentirsi messo nelle giuste condizioni per poterlo fare. Lo riporta il Corriere Fiorentino.