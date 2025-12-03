Corriere Fiorentino: “L’attacco è spuntato! La Fiorentina ha segnato 10 gol, -15 rispetto a un anno fa”

Più che di quantità è una questione di qualità, altrimenti non si spiegherebbe come mai l’arrivo di due attaccanti e un rifinitore a sostegno del confermatissimo Kean — e del riscattato Gudmundsson — non ha fatto decollare un reparto offensivo che l’anno scorso (grazie all’exploit di Moise) era stato il segreto della Fiorentina. Con oltre 50 milioni di euro investiti (di cui 51 solo per Piccoli e il riscatto di Gud, cui aggiungere altri 10 milioni per Fazzini e l’ingaggio da quasi 2 milioni di Dzeko) l’attacco viola è da piena zona retrocessione, terzultimo con 10 gol fatti come Pisa e Lecce e davanti solo ai 9 del Parma e agli 8 del Verona.

Dati che certificano una crisi del che si ripercuote sulla classifica, almeno considerando il confronto con la passata stagione (-15 reti) quando il gioco espresso dalla squadra di Palladino non sarà stato spettacolare ma comunque sufficiente a consentire a Kean di segnare 25 gol tra campionato e coppe.

Eppure aggiungendo alle cifre spese in estate i 52 milioni di clausola rescissoria non incassati per Kean — rimasto in viola dopo il suo primo anno alla Fiorentina — il valore dell’attacco supera di poco (in teoria) i 110 milioni di euro, ulteriore conferma di come molti conti non tornino. Di certo, dal suo arrivo sulla panchina viola, anche Vanoli si è trovato a fare i conti con un’impostazione di squadra a due punte che non sta rendendo, sorta di scomoda eredità raccolta dopo le scelte estive della società avallate da Pioli.

L’idea di una Fiorentina a trazione anteriore, che avesse almeno due riferimenti offensivi se non tre vista la presenza di un trequartista, è diventata un fardello con cui anche il nuovo tecnico ha fatto i conti, trovandosi costretto ad alternare diversi interpreti con scarsi risultati.

Fino a questo momento la coppia più impiegata è quella composta da Kean e Gudmundsson, un totale di 606 minuti tra campionato e Conference League nei quali sono arrivati i 2 gol di Kean contro Roma e Bologna e un gol, ma su rigore, dell’islandese sempre contro il Bologna. In coppia con Piccoli invece il centravanti della Nazionale non ha ancora segnato. I 2 gol dell’ex Cagliari d’altronde sono arrivati sempre in sua assenza, una volta in coppia con Dzeko (contro il Sigma Olomuc) e un’altra con Gudmundsson (contro il Genoa), segno che l’intesa tra i due è ancora tutta da trovare. Insomma contando che Dzeko deve ancora segnare il suo primo gol in campionato, oltre ai 2 realizzati in Conference, mentre Fazzini è ancora a secco, la sensazione che aver toccato gli equilibri offensivi della passata stagione non sia stata una buona idea è diventata qualcosa di più.

Anche perché a preoccupare sono altri indicatori. Mentre il rendimento deludente di Gudmundsson è confermato dai soli 3 passaggi chiave su un totale di 187 dall’inizio del campionato, le 26 palle perse a fronte delle 9 recuperate del numero 10 certificano un modo di stare in campo troppo morbido, più o meno come Kean, che di palle ne ha perse 64 recuperandone appena 10, o Piccoli che ne ha recuperate la metà perdendone 45. Se i principali problemi sono in difesa, con i viola che continuano a prendere gol su calcio piazzato (è successo anche a Bergamo) o a centrocampo dove ruotano gli interpreti senza che il gioco decolli, anche la sterilità dell’attacco è una spiegazione all’ultimo posto in classifica. Lo riporta il Corriere Fiorentino.