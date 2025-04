Corriere Fiorentino lancia l’allarme: “Rinnovo De Gea? La Fiorentina vuole blindarlo ma l’accordo non è stato formalizzato”

Il futuro di David De Gea alla Fiorentina resta un tema centrale in questo finale di stagione. Nel contratto annuale firmato la scorsa estate è presente una clausola, a favore del club, per il rinnovo fino al 2026 con ingaggio raddoppiato rispetto all’attuale (poco più di un milione di euro).

Tuttavia, la società viola non vuole procedere in modo unilaterale, preferendo trovare un accordo condiviso con il portiere e il suo entourage per proseguire insieme, anche oltre il 2026, nel segno dell’armonia costruita ora. Nonostante le voci provenienti dalla Spagna parlino già di un rinnovo comunicato al giocatore, in realtà l’accordo definitivo non è stato ancora formalizzato. Le intenzioni però sono chiare: la Fiorentina vuole confermare De Gea come punto fermo del progetto tecnico. Il club desidera costruire un futuro ambizioso, con l’ex portiere del Manchester United al centro del progetto.

Il presidente Commisso ha recentemente ribadito questa volontà in un’intervista, sottolineando la voglia di rendere la Fiorentina ancora più competitiva. De Gea, che in pochi mesi ha saputo conquistare tutti con le sue prestazioni, rappresenta una figura chiave su cui costruire una squadra solida e ambiziosa, partendo proprio da una porta sicura e di livello internazionale. Lo scrive il Corriere Fiorentino.