Corriere Fiorentino lancia l’allarme: “Fiorentina debole contro le squadre più deboli. Problema di mentalità?” 

La Fiorentina 2024-25 sembra esprimere il meglio contro le squadre più forti

La Fiorentina 2024-25 sembra esprimere il meglio contro le squadre più forti, ma fatica contro avversari teoricamente più deboli. Questo potrebbe essere una questione di mentalità e maturità, dato che i veri grandi mantengono alta l'attenzione indipendentemente dal livello dell'avversario.

I risultati lo confermano: contro squadre considerate inferiori come Parma, Puskas Akademia, Venezia, Monza ed Empoli, la Fiorentina ha ottenuto solo pareggi e una sola vittoria sofferta. Al contrario, contro squadre di alto livello come Lazio e Milan, i viola hanno ottenuto due vittorie, con una sola sconfitta contro l'Atalanta. Tuttavia, per ambire a grandi traguardi, la Fiorentina deve migliorare soprattutto contro le squadre della parte bassa della classifica. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/new-york-la-fiorentina-rappresenta-firenze-al-columbus-day-joseph-commisso-protagonista/272543/#google_vignette