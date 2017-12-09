Corriere Fiorentino: la stanchezza fa brutti scherzi al Napoli e i viola sognano il colpaccio

Ok, il pronostico è tutto azzurro e viste le forze in campo non potrebbe essere altrimenti. Il Napoli lotta per vincere il campionato, è stato capolista fino a sette giorni fa e ha un attacco atomico...

Ok, il pronostico è tutto azzurro e viste le forze in campo non potrebbe essere altrimenti. Il Napoli lotta per vincere il campionato, è stato capolista fino a sette giorni fa e ha un attacco atomico che viaggia a una media pazzesca di 2,3 gol segnati a partita (ne ha fatti 35 in 15 giornate). La stanchezza però sta facendo brutti scherzi alla macchina perfetta di Sarri: in una settimana la Juve è passata al San Paolo e ha permesso all’Inter di diventare capolista, mentre il Feyenoord ha chiuso malamente il cammino Champions degli azzurri e retrocesso Hamsik e compagnia in Europa League. Sarà una Fiorentina sul modello di quella vista allo Stadium contro la Juve, possibilmente con più coraggio e capacità di rendersi pericolosa in attacco.

Fonte: Corriere Fiorentino