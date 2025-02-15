Corriere Fiorentino: “La rifinitura sarà decisiva ma Gudmundsson contro il Como partirà dalla panchina”

Gudmundsson ha vissuto un periodo difficile

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Como senza lo squalificato Kean, rendendo la partita particolarmente insidiosa. L'allenatore Palladino dovrà scegliere un sostituto tra diverse opzioni, tra cui Gudmundsson, Zaniolo, Beltran e il giovane Caprini, valutando se schierarli dal primo minuto o a gara in corso. La necessità di adattare uno degli attaccanti disponibili a un ruolo non naturale rappresenta una sfida per la squadra, che dovrà dimostrare di poter fare a meno del proprio capocannoniere almeno per questa partita.

Gudmundsson, in particolare, ha vissuto un periodo difficile a causa di una tonsillite che ne ha compromesso la continuità. Palladino ha sottolineato l'importanza del giocatore, capace di cambiare le partite, ma ancora lontano dalla condizione ideale. I numeri raccontano un'annata complicata: rispetto alla scorsa stagione, ha giocato molti meno minuti, anche se la sua media realizzativa è migliorata. Tuttavia, la sua scarsa presenza in campo solleva dubbi sulla possibilità che possa partire titolare contro il Como.

La rifinitura pre-gara sarà decisiva per valutare la sua condizione, ma l'ipotesi più probabile è che Gudmundsson inizi dalla panchina. Nelle ultime due partite contro l'Inter ha collezionato solo 10 minuti e parte indietro rispetto ai compagni di reparto. La Fiorentina dovrà quindi trovare soluzioni alternative per mantenere la propria competitività e ottenere un risultato positivo in un match che si preannuncia complicato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.