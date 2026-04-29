Labaro Viola

Corriere Fiorentino: “La priorità di Paratici è la scelta dell’allenatore: ora pensa a un nuovo tecnico”

Paratici vuole costruire una squadra bella e competitiva

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 aprile 2026 09:11
Corriere Fiorentino: “La priorità di Paratici è la scelta dell’allenatore: ora pensa a un nuovo tecnico” -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
Paratici
Condividi

E così veniamo ai passi che Paratici ha in mente per costruire una squadra che sia di nuovo bella e competitiva. La priorità, va da sé, è la scelta dell’allenatore. E se è vero che in questi mesi è stato lui il primo a spendersi per difendere e supportare Vanoli è normale che ora pensi a portare un tecnico che sia una sua scelta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok