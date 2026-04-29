Corriere Fiorentino: “La priorità di Paratici è la scelta dell’allenatore: ora pensa a un nuovo tecnico”

Paratici vuole costruire una squadra bella e competitiva

E così veniamo ai passi che Paratici ha in mente per costruire una squadra che sia di nuovo bella e competitiva. La priorità, va da sé, è la scelta dell’allenatore. E se è vero che in questi mesi è stato lui il primo a spendersi per difendere e supportare Vanoli è normale che ora pensi a portare un tecnico che sia una sua scelta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.