Corriere Fiorentino: “La permanenza di Gosens non è in dubbio, la Fiorentina ha già deciso di riscattarlo”

La speranza di tutta Firenze è quella di rivedere Robin Gosens in campo nel giro di un paio di settimane, ma in casa viola la preoccupazione per il ginocchio del tedesco è tangibile. Come scrive il Corriere Fiorentino, mentre la Fiorentina si prepara per la sfida di giovedì in Slovenia contro il Celje nell’andata dei quarti di finale di Conference League, lo stato fisico del tedesco è il primo pensiero dello staff medico, dopo che ieri il club ha fatto luce sulle condizioni del ginocchio infortunato. Insomma è plausibile pensare che Gosens possa restare fuori per la doppia sfida al Celje e magari anche per le prossime due gare di campionato contro Parma e Cagliari, ma l’ipotesi di rivederlo in campo a fine mese contro l’Empoli non è campata in aria. Anche perché, oltre a conoscere la problematica, è lo stesso Gosens il primo a volersi mettere nuovamente a disposizione del tecnico.

Nonostante il dolore, del resto, l’esterno ha sempre sostenuto un lavoro personalizzato nell’ottica di un rientro che dipenderà anche dalle risposte in arrivo nei prossimi giorni. Fino a oggi comunque la Fiorentina è riuscita a sopperire alle 6 assenze del tedesco visto che tra campionato e Conference è arrivata una sola sconfitta. Insomma anche senza la leadership di Gosens la Fiorentina è riuscita a imporsi, almeno in termini di risultati, questo perché Parisi anche a San Siro non ha sfigurato.

Problema al ginocchio a parte non è comunque in discussione la permanenza in viola di Gosens, anche se alla fine non dovesse tagliare il traguardo di presenze necessario a rendere obbligatorio il riscatto (da 7 milioni di euro) dall’Union Berlino. La società ha infatti già deciso di confermare l’esterno, considerato elemento fondamentale non solo per le doti calcistiche ma pure per quelle umane. Lo scrive il Corriere Fiorentino.