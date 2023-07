Corriere Fiorentino: “La Fiorentina spera in un sì di Amrabat all’Arabia. La richiesta potrebbe salire”

Scrive il Corriere Fiorentino, Sofyan Amrabat è ormai destinato a lasciare la Fiorentina, anche se aspetta ancora qualche mossa delle big per il suo futuro. In Europa tutto tace, in Arabia invece no. L’Al-Ahly è disposto a dare molti soldi al calciatore e ad offrire ai viola i 30 milioni. Per questo la Fiorentina spera in un sì del centrocampista. Ma non solo, viste le loro disponibilità i viola potrebbero chiedere di più ma la palla è in mano ad Amrabat, dovrà decidere lui se andare lì o meno.

LEGGI ANCHE, ARABIA SU AMRABAT