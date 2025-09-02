Corriere Fiorentino: “La Fiorentina per Comuzzo ha rifiutato un’offerta da 20 milioni più bonus dell’Atalanta”

Nonostante il monte ingaggi destinato a salire con i nuovi arrivi e i rinnovi, la Fiorentina ha scelto di trattenere i giocatori più importanti, rifiutando offerte anche molto alte, come i 40 milioni dell’Al Hilal per Comuzzo o i 20 più bonus dell’Atalanta. L’unica suggestione rimasta tale è stata quella legata a Ceballos. Alla fine, la squadra che affronterà il prossimo futuro sarà quella vista a Torino, con l’aggiunta di Lamptey: resta da capire se basterà per compiere il salto di qualità atteso. Lo scrive il Corriere Fiorentino.