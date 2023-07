Corriere Fiorentino: “La Fiorentina per Arthur lavora da un mese. I viola pagano un ingaggio da big”

Scrive il Corriere Fiorentino, tra qualche ora Arthur Melo saluterà la Juventus per la Fiorentina. Un’operazione apparentemente lampo ma sulla quale, Pradè, Barone e Pastorello lavorano da un mese. Del resto, trovare tutti gli incastri e far quadrare i conti, non era semplicissimo. Adesso però ci siamo e una volta limati gli ultimi dettagli il regista brasiliano si metterà in viaggio per Firenze. Arriva in prestito oneroso (circa 2 milioni) con diritto di riscatto a 20. Per quanto riguarda lo stipendio, la Juve si è convinta a pagare il 50%. Di fatto insomma, il club di Commisso verserà sul conto dell’ex Barcellona un assegno mensile da 2,5 milioni netti. Lo stesso riconosciuto a Nico Gonzalez, Jovic e Milenkovic.

