Corriere fiorentino, la Fiorentina non va e cosi Pioli studia la difesa a tre per il futuro. Ma non solo...

Il giorno dopo il pari di Ferrara la soddisfazione è a metà. Per la prima volta in stagione la Fiorentina è riuscita a rimonta un gol di svantaggio, ma il punto finale non solo non cambia la classific...

Il giorno dopo il pari di Ferrara la soddisfazione è a metà. Per la prima volta in stagione la Fiorentina è riuscita a rimonta un gol di svantaggio, ma il punto finale non solo non cambia la classifica anonima, ma rende l’attuale rendimento di Pioli uno dei peggiori dell’era Della Valle. Pioli è alla ricerca di correttivi a un assetto ancora precario, tanto che contro la Spal nella ripresa ha scelto la difesa a tre. Una nuova variante, dopo il 4-2-3-1 e il 4-3-3, un abbozzo di 3-4-2-1 intravisto finora solo in corso.

Corriere fiorentino