Corriere Fiorentino, la Fiorentina ha proposto a Milenkovic un triennale da 2 milioni più bonus 

Discorso diverso per Milenkovic che, i viola, sarebbero ben felici di trattenere tanto che Barone, parlando con Ramadani, avrebbe proposto all’agente un prolungamento di (almeno) tre stagioni, confermando l’ingaggio da 2 milioni netti più bonus. Prima di dare una risposta però, il difensore serbo aspetterà l’evolversi del mercato e, in particolare, dell’effetto domino innescato dalla cessione di Koulibaly dal Napoli al Chelsea. E se gli azzurri sembrano aver spostato il mirino su altri obiettivi, restano sempre vive le ipotesi Inter e Juventus, ancora impegnate nelle trattative con Psg e Bayern per Skriniar e De Ligt. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

