Corriere Fiorentino: “La Fiorentina è Kean-dipendente, da novembre ha segnato 7 dei 10 gol dei viola”

Kean, con 15 gol stagionali, è vicino al suo record personale di 19 reti complessive

Moise Kean, alla sua prima volta da avversario allo Stadium, ha segnato l'undicesimo gol stagionale in Serie A, contribuendo al pareggio contro la Juventus con un gesto di rispetto verso i suoi ex tifosi. L'attaccante viola, che ha vissuto una straordinaria seconda metà del 2024, ha trovato in Firenze un ambiente ideale per rinascere, diventando il punto di riferimento offensivo della Fiorentina.

Dal 3 novembre, Kean ha segnato 7 dei 10 gol della squadra nelle ultime 7 partite, dimostrando un ruolo centrale, mentre gli altri attaccanti, come Beltran e Colpani, sono ancora lontani dalla continuità realizzativa. Il gol di Sottil, il primo dal 28 aprile, è stato importante per ridare fiducia all'esterno, ma Palladino dovrà lavorare per distribuire meglio il peso offensivo tra i giocatori.

Kean, con 15 gol stagionali, è vicino al suo record personale di 19 reti complessive, mostrando un notevole salto di qualità rispetto alla scorsa stagione. La Fiorentina ha così ritrovato un attaccante italiano in doppia cifra per la prima volta dal 2019-20, ma per un 2025 ambizioso sarà necessario che altri giocatori contribuiscano maggiormente in fase offensiva. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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