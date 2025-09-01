Corriere Fiorentino: “La Fiorentina di Pioli è ancora lontana. Errore clamoroso di Kean”

La Fiorentina esce da Torino con un altro pareggio, ma soprattutto con la sensazione che la strada verso la squadra sognata da Pioli sia ancora molto lunga. Dopo l’1-1 di Cagliari arriva un’altra prestazione grigia, lenta e priva di personalità, lontana anni luce dall’idea di calcio che l’allenatore vorrebbe. La classifica ne risente e la speranza è che la sosta possa servire a rimettere energie e fluidità nei meccanismi, anche perché alla ripresa al Franchi arriverà il Napoli, un test ben più probante.

Pioli ha provato a scuotere i suoi proponendo una Fiorentina molto offensiva, con il tandem inedito Kean-Piccoli, due prime punte pure, affiancate da Gudmundsson in una veste di rifinitore-mezzala. Una scelta coraggiosa, che in Serie A oggi si vede raramente, ma che non ha prodotto i risultati sperati. Mandragora e Sohm hanno presidiato il centrocampo, mentre sugli esterni hanno agito Dodò e Gosens.

L’intenzione era chiara: alzare il baricentro e attaccare, ma già in avvio è servito il solito De Gea per salvare la porta viola sull’occasione di Casadei.

Il primo tempo è scivolato via tra difficoltà nella costruzione e un possesso palla lento e prevedibile, con la sola eccezione di un lampo di Gudmundsson che ha innescato Piccoli, fermato dal portiere. Nella ripresa, Pioli ha provato a rimediare con i cambi, inserendo Kouadio e Fagioli per dare più qualità alla manovia, ma i progressi sono stati minimi. Ritmi leggermente più alti, tanta confusione e un equilibrio sempre precario hanno caratterizzato un secondo tempo privo di guizzi, a parte l’errore clamoroso di Kean. Lo 0-0 finale conferma che, per trasformare le ambizioni in realtà, alla Fiorentina serve ancora tanto lavoro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.