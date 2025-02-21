Corriere Fiorentino: "La Fiorentina deve ritrovare Comuzzo: difesa a tre o alternanza con Ranieri?"

I numeri della difesa viola sono in netto calo

Dopo un brillante inizio di stagione, la difesa della Fiorentina ha subito un netto calo, tornando su numeri simili agli ultimi due campionati. Nelle ultime 11 partite, la squadra di Palladino ha incassato 17 gol, rispetto ai soli 10 subiti nelle prime 14 giornate. Questo trend negativo rende necessario un cambio di rotta per mantenere alte le ambizioni di classifica, considerando che dalla gara con il Bologna solo Parma, Monza ed Empoli hanno subito più reti dei viola.

Un elemento chiave per la solidità difensiva è Pietro Comuzzo, giovane talento che, dopo un avvio da titolare indiscusso, ha vissuto un periodo di appannamento culminato con alcune prestazioni incerte, portando Palladino a preferirgli Pongracic. Tuttavia, con l'aumento del numero di partite tra Serie A e Conference League, il ritorno del difensore nelle rotazioni appare inevitabile. Possibili soluzioni tattiche includono un suo impiego nella difesa a tre o un'alternanza con Ranieri, che ha giocato senza sosta nelle ultime 12 partite.

Per Comuzzo, reduce da un mercato movimentato con il corteggiamento del Napoli e la scelta di restare a Firenze, sarà fondamentale ritrovare continuità e dimostrare il valore che gli aveva garantito la chiamata in Nazionale lo scorso novembre. La Fiorentina ha bisogno di una difesa più solida e ritrovare il miglior Comuzzo potrebbe essere la chiave per tornare competitivi sia in Italia che in Europa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.