Corriere Fiorentino: "La Fiorentina deve evitare di passare la sosta con l'animo cupo e voci su Pioli"

Corriere Fiorentino: "La Fiorentina deve evitare di passare la sosta con l'animo cupo e voci su Pioli"

Non sarà forse già un bivio del campionato, ma la partita di oggi contro la Roma al Franchi per la Fiorentina è di quelle che possono condizionare una stagione. Ancora a secco di vittorie in campionato, quartultimi con soli 3 punti in classifica e dopo essere stati scavalcati ieri dal Lecce, i viola non possono più permettersi altri passi falsi per evitare di passare i prossimi quindici giorni di sosta con l’animo cupo e immancabili voci sulla posizione di Stefano Pioli. Certo, la Fiorentina ha più volte ribadito la massima fiducia nell’allenatore, ma è chiaro che l’inizio di stagione è ben al di sotto delle aspettative e dei soldi spesi per cercare di migliorare una squadra che lo scorso anno aveva comunque messo insieme 65 punti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

