Corriere Fiorentino: la Fiorentina chiude il mercato con un saldo attivo di 36 milioni
Dei quasi 110 milioni di euro incassati alle cessioni, ne sono stati spesi poco più di 70
A cura di Redazione Labaroviola
01 settembre 2017 12:19
L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino in edicola fa i conti in tasca alla Fiorentina, al termine della campagna acquisti estiva che chiude i battenti senza il botto sognato dai tifosi. Dei quasi 110 milioni di euro arrivati grazie alle cessioni, ne sono stati spesi poco più di 70, per un saldo attivo da circa 36 milioni di euro. Il risanamento è ultimato, tanto che la società potrà chiudere in attivo il suo bilancio (il 31 dicembre) anche senza il consueto assegno della famiglia Della Valle.