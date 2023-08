Corriere Fiorentino: “La Fiorentina c’è e fa sul serio. La qualità della squadra è cresciuta”

“I viola ci sono, e fanno sul serio”. Apre così il Corriere Fiorentino, che elogia quanto visto sul campo del Marassi. Una Fiorentina che disegna calcio e che avvisa tutti. Sembra scontato, ma la qualità di questa squadra è cresciuta, come la concorrenza interna. Nonostante un «guardaroba» profondamente rinnovato, per il primo appuntamento con la nuova stagione Vincenzo Italiano ha scelto un abito non troppo diverso rispetto al passato.

