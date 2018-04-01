Corriere Fiorentino, la chiacchierata con Batistuta fa bene a Simeone. L’obiettivo del Cholito...
Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, la chiacchierata avuta in settimana tra Batistuta e la squadra, specie con il connazionale Simeone ha fatto bene al numero 9 v...
A cura di Redazione Labaroviola
01 aprile 2018 11:32
Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, la chiacchierata avuta in settimana tra Batistuta e la squadra, specie con il connazionale Simeone ha fatto bene al numero 9 viola. Il calciatore ieri ha segnato al primo pallone toccato, roba da bomber vero. Prima della gara di ieri Simeone in 70 tiri aveva segnato 7 goal, poco per un centravanti. Adesso il Cholito figlio d’arte, prova a battere il suo record personale totalizzato con il Genoa: 12 reti.