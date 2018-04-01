Corriere Fiorentino, la chiacchierata con Batistuta fa bene a Simeone. L’obiettivo del Cholito...

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, la chiacchierata avuta in settimana tra Batistuta e la squadra, specie con il connazionale Simeone ha fatto bene al numero 9 v...

A cura di Redazione Labaroviola 01 aprile 2018 11:32

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