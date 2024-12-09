Corriere Fiorentino: “Kouamé-Kean, senza qualità l’attacco soffre. Palladino lo sa bene”

L'impatto di Kean ieri è stato limitato

La partita è stata sbloccata da un magnifico destro dal limite, dedicato a Edoardo, un compagno che ha vissuto momenti difficili. Questo gol, oltre a essere decisivo, ha dato un senso a un primo tempo dominato dal possesso palla ma privo di occasioni concrete. La squadra ha sofferto la mancanza di un vero centravanti. Nel secondo tempo, Palladino ha subito inserito Kean, ma l'impatto è stato limitato.

La Fiorentina ha faticato a trovare ritmo e incisività, rimanendo spesso schiacciata nella propria metà campo. Non sono mancate le mosse tattiche, come l'avanzamento di Gosens e l'impiego di Gudmundsson sulla trequarti, che potrebbero rivelarsi utili in futuro contro avversari più temibili.

Nonostante una prestazione complessivamente sotto tono, i tre punti conquistati sono fondamentali, soprattutto in vista della prossima sfida contro il Bologna. La vittoria è stata festeggiata con un'esultanza liberatoria, simbolo di speranza per il compagno ricoverato e per il cammino in campionato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/open-var-gol-di-cataldi-regolare-kouame-e-in-fuorigioco-ma-non-impatta-il-portiere-vede-partire-il-pallone/280074/