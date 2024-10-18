Corriere Fiorentino: “Kouamé, il suo rinnovo non fa cambiare idea. A gennaio caccia al vice Kean”

Molti allenatori non rinuncerebbero mai ad un "soldato" come Kouamé

Non sarà fortunato come si dice fossero i generali prediletti da Napoleone, ma sono parecchi gli allenatori che non rinuncerebbero mai a un soldato come Christian Kouame. Con l'annuncio di ieri è ufficiale il rinnovo di contratto dell'attaccante ivoriano fino al 2027, un'operazione attesa dopo che la Fiorentina si era avvalsa dell'opzione per il prolungamento dell'accordo in scadenza nel giugno scorso. Arrivato nel primo mercato invernale di Commisso dal Genoa per 11 milioni di euro più bonus (e il 10% sulla futura rivendita garantito ai liguri) nonostante fosse ancora fermo per l'infortunio al legamento crociato, Kouame è diventato uno dei fedelissimi di Italiano.

Fu proprio l'attuale tecnico del Bologna a scegliere la metafora del soldato («Se devo andare in guerra uno come lui me lo porto sempre») e le 133 presenze fin qui collezionate non fanno altro che confermare la sua importanza nel gruppo. Sotto il profilo realizzativo Kouame non si è rivelato esattamente uno stoccatore (in tutto sono 10 i gol in maglia viola di cui 8 in campionato, 1 in Coppa Italia e 1 in Conference League) ma se anche Palladino ha trovato il modo di mandarlo in campo in 6 delle 7 sfide di campionato, significa che il suo valore va oltre la singola guida tecnica.

Anche perché fino a prova contraria Kouame è (quasi) sempre riuscito a ripagare la fiducia nei suoi confronti, anche in Europa dove è stato tra i marcatori dal dischetto nella lotteria dei rigori contro lAkademia Puskas. Di recente ha indossato anche la fascia di capitano lasciata libera da Biraghi, a Empoli, dimostrando una personalità non indifferente. Di certo uno dei grandi punti di forza del nazionale ivoriano, campione d'Africa nel gennaio scorso, è quella duttilità che gli ha consentito di giocare praticamente in tutti i ruoli dell'attacco, prima punta, esterno o trequartista, ed è anche per questo che almeno fino a ora Palladino lo ha considerato la prima alternativa a Kean.

Nella settimana in cui l'ex Juventus ha dovuto fare i conti con il recupero dalla lombalgia l'opzione Kouame è rimasta sempre d'attualità, a differenza di Lucas Beltran, fin qui impiegato in una posizione più arretrata (e atteso a un riscatto in questo ciclo di partite continue), confermando come tra le priorità della dirigenza per il prossimo mercato di gennaio ci sia comunque quella d'individuare un vice Kean, anche a prescindere da come e quanto sarà chiamato in causa Kouame. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-squadra-che-vince-non-si-cambia-palladino-ora-vuole-confermare-lidentita-trovata/272960/