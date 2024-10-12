Corriere Fiorentino: "Kouamé e Beltran non sono vere prime punte. A gennaio caccia al vice-Kean?"

Kouamé rinnoverà ed è destinato a restare. Potrebbe arrivare l'addio di Beltran a gennaio

I numerosi impegni che vedranno la Fiorentina scendere in campo ben 18 volte da qui al termine del 2024, aprono il discorso relativo alle alternative di Moise Kean. L'attaccante ex Juve sta cercando di risolvere i guai alla schiena che gli hanno fatto saltare gli impegni con la nazionale, ma per Lecce dovrebbe recuperare.

Quello del vice-Kean è un limite "prevedibile", visto che né Kouamé né Beltran sono vere e proprie prime punte. Per gennaio dunque, la questione potrebbe tornare di moda. Già in estate la Fiorentina aveva pensato all'acquisto di un centravanti, e se l'ivoriano è destinato a restare (con prolungamento di contratto), l'argentino potrebbe essere il sacrificato. Lo aveva cercato il Galatasaray, mentre in patria si parla di un possibile ritorno al River Plate. Lui però vuole convincere Palladino. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/nessuno-in-serie-a-come-kean-e-al-primo-posto-per-occasioni-da-gol-davanti-a-vlahovic-e-retegui/272120/