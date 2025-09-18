18 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:33

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Kean verso il forfait anche oggi. Se domani non ci sarà, rischia di saltare il Como”

Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Kean verso il forfait anche oggi. Se domani non ci sarà, rischia di saltare il Como”

Redazione

18 Settembre · 09:30

Aggiornamento: 18 Settembre 2025 · 09:30

TAG:

FiorentinaKean

Condividi:

di

Kean continua a tenere in ansia la Fiorentina

Il fatto che Moise Kean ieri non si sia allenato, a causa di un forte stato febbrile, una certa preoccupazione l’ha fatta scattare in casa Fiorentina. Anche perché stando a quanto emerso dal Viola Park è molto probabile che il bomber salti anche l’allenamento di oggi con la speranza, per evitare che un piccolo pensiero si trasformi in vero e proprio allarme, che possa tornare regolarmente a disposizione a partire da domani.

Altrimenti, qualora lo stop dovesse prolungarsi a venerdì, la possibilità (per il momento ancora abbastanza remota) che si possa parlare di presenza a rischio per la partita di domenica col Como si farebbe decisamente più concreta. L’unica certezza comunque, come detto, è che Kean ha visto il termometro schizzare parecchio in alto e del resto soltanto un febbrone, oggi come oggi, costringe atleti di questo livello al riposo assoluto. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio