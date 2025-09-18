Corriere Fiorentino: “Kean verso il forfait anche oggi. Se domani non ci sarà, rischia di saltare il Como”

Il fatto che Moise Kean ieri non si sia allenato, a causa di un forte stato febbrile, una certa preoccupazione l’ha fatta scattare in casa Fiorentina. Anche perché stando a quanto emerso dal Viola Park è molto probabile che il bomber salti anche l’allenamento di oggi con la speranza, per evitare che un piccolo pensiero si trasformi in vero e proprio allarme, che possa tornare regolarmente a disposizione a partire da domani.

Altrimenti, qualora lo stop dovesse prolungarsi a venerdì, la possibilità (per il momento ancora abbastanza remota) che si possa parlare di presenza a rischio per la partita di domenica col Como si farebbe decisamente più concreta. L’unica certezza comunque, come detto, è che Kean ha visto il termometro schizzare parecchio in alto e del resto soltanto un febbrone, oggi come oggi, costringe atleti di questo livello al riposo assoluto. Lo riporta il Corriere Fiorentino.