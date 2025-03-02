Corriere Fiorentino: “Kean sta meglio, Palladino spera di averlo contro il Panathinaikos. Partirà dalla panchina?”

Prima di capire se potrà scendere in campo servirà attendere la ripresa degli allenamenti

«Grazie alla mia gente per le preghiere, cadrò e risalirò, non posso e non voglio fermarmi». Attraverso Instagram, Moise Kean, che proprio venerdì ha festeggiato 25 anni, ha ringraziato tutti per il supporto e mostrato le sue ferite: l'occhio martoriato dalla tremenda botta ricevuta a Verona sta meglio e non a caso Palladino spera che l'attaccante possa giocare già ad Atene giovedì prossimo nell'andata degli ottavi di finale di Conference League.

Prima di capire se potrà scendere in campo servirà attendere la ripresa degli allenamenti, quest'oggi, e soprattutto le risposte in campo, anche in termini psicologici. Dopo un colpo come quello del Bentegodi il primo scoglio da superare è anche mentale, visto che ritrovare libertà nei movimenti e sulle palle alte sarà tutt'altro che semplice. Di certo lo staff medico farà di tutto per consegnare il giocatore al tecnico prima della partenza, in modo che a prescindere dalla titolarità possa comunque essere della spedizione greca. Da valutare nei prossimi giorni anche le condizioni di Adli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.