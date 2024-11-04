Corriere Fiorentino: “Kean sedotto ed abbandonato, ora sembra rinato. C’è un patto con Palladino”

Kean ha trovato alla Fiorentina stabilità e fiducia

Moise Kean ha trovato una nuova stabilità e fiducia con la Fiorentina e il tecnico

Palladino, che sembra aver trasformato la sua carriera. Dopo una storia calcistica frammentata tra prestiti e brevi permanenze, Kean sta finalmente rispondendo alle aspettative, con prestazioni che lo hanno reso protagonista indiscusso. Il suo gol decisivo contro il Torino, che ha chiuso una partita combattuta, è l'ennesima conferma della sua forma e dell'impatto positivo nella squadra.

Con 8 gol in 13 partite e una media di una rete ogni 124 minuti, Kean sta smentendo i dubbi di inizio stagione, dimostrandosi letale sotto porta e pronto a sfidare i difensori avversari, come nel caso dell'errore del granata Maripan, che ha saputo capitalizzare con cinismo. La Fiorentina, grazie a Kean, si trova ora in zona Champions e a soli 3 punti dalla vetta, con un attaccante capace di coniugare sacrificio e freddezza in area, qualità che i tifosi viola attendevano da tempo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-lancia-lallarme-la-fiorentina-ha-un-centravanti-ma-non-basta-le-alternative-in-attacco-preoccupano/275427/