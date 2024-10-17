Corriere Fiorentino: “Kean pronto a tornare in campo. La Fiorentina lo gestirà. Punta a 15 gol”

Nelle prossime settimane lo staff lo gestirà con attenzione

Moise Kean è pronto per tornare in campo dopo aver saltato gli impegni con la Nazionale a causa di una lombalgia. Nonostante il dispiacere per l'assenza dagli Azzurri, tutti, inclusi i medici e lo staff, hanno concordato sulla necessità di farlo riposare per evitare di aggravare il problema alla schiena, che lo affligge da un po’. Sarà gestito con attenzione nelle prossime settimane, alternando presenze in campionato e riposo in Conference League. Domenica sarà in campo, con l'obiettivo di ritrovare il gol, che manca da un mese, e di continuare a lavorare per raggiungere la sua scommessa personale: segnare almeno 15 reti in stagione. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-finalmente-ha-2-terzini-che-sanno-far-male-gosens-e-dodo-sanno-difendere-e-attaccare-chiedere-al-milan/272822/