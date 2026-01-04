4 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:44

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Kean potrebbe essere la carta della disperazione: speriamo non ce ne sia bisogno”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

4 Gennaio · 10:44

Aggiornamento: 4 Gennaio 2026 · 10:44

FiorentinaKeanVanoli

Difficile immaginare che l’allenatore possa mandarlo subito in campo rischiando la ribellione dei compagni

Vanoli sceglierà ancora la linea a quattro davanti al neo capitano De Gea, probabilmente con il rientro di Gosens e la conseguente esclusione di Ranieri, che era rimasto fuori anche a Parma, ma per squalifica. In attacco dovrebbe giocare Piccoli, una grande chance per lui che ha segnato solo un gol in 13 partite di serie A e soprattutto ne ha sbagliati due clamorosi con Atalanta e Parma. Kean si è presentato al Viola Park solo ieri dopo un permesso accordato dalla società per problemi personali.

Non sindachiamo sui motivi che hanno spinto il centravanti a stare lontano dalla squadra, ma è difficile immaginare che l’allenatore possa mandarlo subito in campo rischiando la ribellione dei compagni, rimasti invece in ritiro sin dal primo dell’anno. Kean potrebbe essere la carta della disperazione: speriamo non ce ne sia bisogno. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

