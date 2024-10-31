Corriere Fiorentino: “Kean out, tocca a Kouamé. Oggi un vero e proprio esame per la Fiorentina”

Kouamé ha il compito di sostituire Kean, non sarà semplice

Sarà una Fiorentina senza Moise Kean, quella che andrà a Marassi per sfidare il Genoa. I viola saranno orfani del loro numero 9, che non è neanche salito sul pullman. La caviglia ancora non è guartita, e i giorni di riposo per la gara contro il Torino sono troppo pochi. Toccherà a Kouamè cercare di sostituirlo, anche se non sarà semplice.

Kean è una chiave del gioco di Palladino, la sua capacità di fare reparto da solo, unita alle sue 7 reti ha trascinato la Fiorentina. Un vero e proprio esame per i viola, che dopo il Genoa sfideranno Torino e poi il Verona. Alla prossima sosta la ambizioni della squadra di Palladino saranno più chiare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/kean-si-trova-a-parigi-e-volato-in-serata-verso-la-francia-non-e-rimasto-a-firenze-dopo-il-forfait/274826/