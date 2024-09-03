Corriere Fiorentino: “Kean ha messo d’accordo tutti, ora serve continuità. Ha avuto un impatto travolgente”

Kean ha avuto un impatto travolgente nella Fiorentina in appena cinque partite

Moise Kean ha avuto un impatto travolgente con la Fiorentina in appena cinque partite, conquistando tutti con il suo atteggiamento, la voglia e i gol. Dal suo acquisto ufficiale il 9 luglio per 13 milioni di euro più 5 di bonus dalla Juventus, e dal debutto in campionato contro il Parma il 17 agosto, Kean ha dimostrato di essere una pedina fondamentale nella fase offensiva della squadra, segnando 3 gol in 5 partite, di cui 2 in Conference League. Ha giocato 4 partite su 5 da titolare, accumulando minuti e risolvendo problemi per la squadra.

Con il gol contro il Monza, ha interrotto un digiuno in campionato che durava da 519 giorni, dall'aprile 2023. Sebbene sia solo settembre, il suo inizio di stagione è promettente, e ora Kean è chiamato a mantenere questa continuità nel corso dell'anno. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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