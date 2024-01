Corriere Fiorentino, Italiano rivoluzione la squadra causa assenze. Brekalo in enormi difficoltà 

Arrivato al primo vero bivio della stagione e ancora inchiodato dall’emergenza, Italiano è andato oltre qualsiasi immaginazione. Perché è vero, qua e là la difesa a tre si era vista ma, dall’inizio, mai. Una rivoluzione figlia delle assenze, del mercato (ancora non c’è traccia dell’attaccante esterno) e delle enormi difficoltà di Brekalo. E così fuori il croato ma, sorpresa nella sorpresa, fuori Bonaventura. Al loro posto Barak, ed un centrale in più. Non solo. Nonostante l’importanza della gara, il mister ha lasciato in panchina anche Arthur (dentro Maxime Lopez) segno di come il brasiliano vada sempre gestito con cura. Lo scrive il Corriere Fiorentino.