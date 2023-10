Corriere Fiorentino, Italiano è un martello come Conte. La Champions League ora è possibile 

La Fiorentina può andare in Champions League?Be, secondo le parole di Arthur, assolutamente sì. Poi, ovviamente, ancora è presto per dare sentenze, ma questa squadra sta stupendo gara dopo gara. Le difficoltà del Napoli di Garcia, la bufera sulle romane e l’instabilità dell’Atalanta danno una netta speranza alla Fiorentina, che può approfittare di queste situazioni. Non dimentichiamoci poi, che la fame dopo le due finali perse c’è e ed anche molta. Proprio da lì è partito Vincenzo Italiano, un martello alla Conte che pretende tanto dai suoi, ma allo stesso tempo si fa rispettare e seguire. Lo scrive il Corriere Fiorentino.