5 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:02

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Iniziata ieri l’era Paratici alla Fiorentina. Scelto in prima persona da Rocco Commisso”

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Iniziata ieri l’era Paratici alla Fiorentina. Scelto in prima persona da Rocco Commisso”

Redazione

5 Febbraio · 09:50

Aggiornamento: 5 Febbraio 2026 · 09:50

TAG:

FiorentinaParatici

Condividi:

di

Prima di affrontare le questione future dovrà concentrarsi sulla salvezza

È ufficialmente cominciata ieri, poco prima delle 17, l’avventura in viola di Fabio ParaticiIl primo giorno di un incarico che la Fiorentina e il dirigente piacentino hanno sottoscritto fino al 2030, e che entrambe le parti hanno dovuto attendere per oltre un mese. Se gli accordi erano stati presi a ridosso della fine del 2025, Paratici infatti ha dovuto prima concludere il suo mandato da co-direttore sportivo del Tottenham per poi diventare a tutti gli effetti un nuovo dirigente viola. Un ritardo che ha rimandato gli interventi sulla rosa attuale da parte dell’ex dirigente bianconero, seppure risulti difficile credere che non abbia detto la sua su gran parte delle operazioni concluse a gennaio.

Scelto in prima persona da Rocco Commisso, sarà lui la figura che dovrà indicare la strada da percorrere per dar vita a un nuovo progetto sportivo. Decidendo il da farsi sul mercato estivo, ma non solo, visto che già in passato ha ricoperto ruoli di grande responsabilità. Prima di affrontare le questioni future, però, la priorità del momento sarà quella di guidare il gruppo di Vanoli alla salvezza, discriminante fondamentale per formulare qualsiasi strategia. Ieri, al suo arrivo, il neo d.s. ha avuto modo di visitare il centro sportivo intrattenendosi con Ferrari e con Goretti, mentre stamani incontrerà la squadra, ieri in campo per l’allenamento del mattino ma libera nel pomeriggio (prima di ritrovarsi in serata per cena). Sarà il primo di tanti confronti necessari a farsi un’idea del gruppo a disposizione, anche e soprattutto in termini caratteriali, ma non l’unico aspetto sul quale si concentrerà il lavoro di Paratici, seguito in questo nuovo percorso professionale da Lorenzo Giani, capo scout originario di Reggello che lo aiuterà nell’individuare i profili più interessanti in Italia e all’estero. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio