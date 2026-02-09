Corriere Fiorentino: “Infortunio Gudmundsson, caviglia ancora gonfia. Solomon trasloca a sinistra”

Oltre il danno, arrivato nel finale della gara con il Torino, una beffa che rischia di tener fuori Gudmundsson dalle prossime, decisive partite. In attesa di responsi più precisi dagli accertamenti sulla caviglia dell’islandese, il cui gonfiore ha inevitabilmente ritardato tutto l’iter diagnostico, resta sul tavolo il problema che rischia di togliere a Vanoli una delle armi dell’attacco viola, reparto per inciso meno in sofferenza degli altri.

Già, perché se la difesa continua a incassare gol a grappoli, mentre il centrocampo fatica a imporsi nonostante la qualità di Fagioli, lo spostamento di Gudmundsson sulla corsia sinistra aveva dato tutto sommato buone risposte, almeno in termini di pericolosità e imprevedibilità. Anche sabato sera, prima d’infortunarsi alla caviglia ed essere sostituito da Harrison, Gud aveva sfiorato il bersaglio con un tiro da fuori finito largo di poco, e più in generale aveva avuto il merito di avviare azioni pericolose come quella non finalizzata da Kean dopo un tocco di Brescianini. Adesso che il numero 10 è per forza di cose a rischio in vista della trasferta di sabato a Como, a meno di condizioni peggiori che lo obbligherebbero a restar fuori anche in Polonia per la Conference e con il Pisa nel giro di qualche giorno, il tecnico viola dovrà inventarsi nuovi accorgimenti, o più semplicemente scegliere un sostituto.

A giudicare dalle risposte della gara contro il Torino è Solomon il candidato principale a sostituire Gudmundsson, e non solo per il secondo gol consecutivo in maglia viola. Spostato sulla sinistra già nel primo tempo, quando l’islandese era tornato a una posizione più centrale, l’israeliano è stato determinante nella rimonta con la sua capacità di saltare l’uomo. Un’opzione scontata, dalle conseguenze relative sulla corsia destra, dove Parisi può tornare a essere titolare (grazie al recupero di Gosens nella posizione di terzino sinistro) o dove lo stesso Harrison è reduce dal buon ingresso di sabato in cui è arrivato anche l’assist per il gol di Kean.

Dal canto suo per Gudmundsson si tratta dell’ennesimo incidente di percorso in due annate in viola più sfortunate di quanto non siano state quelle al Genoa. Se in rossoblu erano state appena 6 le assenze in due anni in viola non sono mancati gli stop, fin dal suo arrivo tanto atteso da Palladino. Dal problema al polpaccio che influenzò negativamente quella preparazione estiva all’infortunio al bicipite femorale arrivato qualche mese più tardi furono 16 le gare saltate tra Fiorentina e nazionale sul finire del 2024, mentre l’anno seguente, uscito indenne da un problema alla caviglia e una sindrome influenzale, la frattura al coccige rimediata contro il Como, e un problema muscolare contro la Roma, lo tennero fuori per 2 gare poi perse con Verona e Venezia.

Nel corso di questa stagione Gudmundsson è rimasto fuori in tutto 3 volte, con due assenze tra Napoli e Mainz e la panchina contro il Como, sempre per problemi alla caviglia e con altrettante sconfitte con Pioli alla guida tecnica). Uno scenario non esattamente fortunato, almeno in termini d’infortuni. Per lui, certo, ma pure per Vanoli che già da sabato, contro la squadra di Fabregas lanciata nelle zone alte della classifica, potrebbe dover fare a meno dei lampi e della qualità del suo numero 10 in un momento così delicato della corsa salvezza. Lo riporta il Corriere Fiorentino.