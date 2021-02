Corriere Fiorentino, incontro Commisso-Nardella per lo stadio, Rocco un po’ sopra le righe

In realtà, il confronto sarebbe stato più complicato, con un Commisso un po’ sopra le righe e Nardella in versione «keep calm». Il sindaco non ha risposto neanche alle critiche del patron viola sul progetto della Mercafir definito «una buffonata». «Io mantengo il mio stile, quello di chi rappresenta le istituzioni — risponde Nardella a chi gli ricorda quella frase di Commisso — e che mi impone di non cadere nelle trappole di polemiche e provocazioni». Insomma, Commisso ha chiesto molte cose, una sorta di trattativa preliminare, che però è oggi impossibile. Perché fino al 2022, Palazzo Vecchio andrà comunque avanti da solo. Lo riporta il Corriere Fiorentino oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, COMMISSO-NARDELLA, POTREBBE ESSERCI UN NUOVO INCONTRO PRIMA DEL RITORNO NEGLI USA